Vidéo. Retour au confinement: les Marocains pour ou contre?

© Copyright : adil gadrouz

Entre le retour au confinement et le maintien du déconfinement, les Marocains sont partagés. Plusieurs citoyens rencontrés à Casablanca et interrogés par Le360 se disent prêts à s'isoler à nouveau pour éviter de nouvelles contaminations. On les écoute.

Face à la recrudescence des cas de Covid-19 au Maroc, un probable retour au confinement sanitaire occupe les esprits. Bien qu'aucune information officielle ne mette en avant cette option, les citoyens marocains interrogés par Le360, semblent s'y préparer. Une partie d'entre eux, du moins. "Si le virus se propage au même rythme [que ces derniers jours] et que les cas ne cessent d'augmenter, il serait plus judicieux de retourner à la maison se confiner. Si c'est pour le bien de la Nation, alors on le fera", affirme ce Casablancais face à la caméra de Le360. Mais tous ne sont pas d'accord avec lui. En témoigne ce jeune trentenaire. "Je suis contre le retour au confinement. Si nous, nous restons chez nous et qu'on sort uniquement en cas de force majeure alors que d'autres continuent à travailler dans des usines, là où la majorité des cas ont fait leur apparition, alors non, ce n'est pas logique", argumente-t-il.

Par Ghania Djebbar et Adil Guedrouz