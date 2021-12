© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360 (photomontage)

La Chellah, célèbre site antique, abritant aussi une nécropole mérinide située à l’emplacement d’une cité romaine, ouvrira prochaine ses portes au public après avoir subi d’importants travaux de restauration et de réhabilitation. Voici en quoi ceux-ci consistent.

Les travaux de conservation, de restauration et de mise en valeur de la médersa Merinide et de la nécropole du Chellah ont été lancés il y a deux ans pour un investissement d’une vingtaine de millions de dirhams.

Mustapha Ramdani, conservateur de la kasbah du Chellah, a détaillé dans une déclaration pour Le360 en quoi ont consisté ces chantiers, et a précisé que ceux-ci reposent sur trois projets, dont l’un intéresse «la restauration des murs intérieurs et extérieurs de la nécropole et de ses dépendances, de la mosquée, du mihrab et du minaret».

Le second projet a concerné la réhabilitation de la médersa des Mérinides. Il s’agit d’un projet financé dans le cadre de la coopération culturelle entre le Maroc et l’Italie.

Enfin le troisième projet de restauration s'est intéressé aux vestiges de la cité romaine.

Selon Mustapha Ramdani, les murailles entourant le site du Chellah ont elles aussi été réhabilitées.

La réhabilitation des murs et la création de divers espaces verts ont donné une valeur ajoutée au site historique du Chellah, site historique de Rabat, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Un quatrième projet vient de débuter. Il s’agit de la réhabilitation des zones vertes et des jardins intérieurs du Chellah. «L’Etat, à travers le ministère de la Culture, accorde sa priorité à la réhabilitation des sites historiques du Maroc afin de sauvergarder notre riche patrimoine», a affirmé pour sa part Youssef Khiyara, directeur du patrimoine culturel au ministère de la Culture. «Cette réhabilitation à Rabat des monuments historiques s’inscrit dans le cadre du programme Rabat, Ville lumières et capitale marocaine de la Culture», a-t-il souligné.