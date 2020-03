© Copyright : Le360

Le 2 mars, le souverain lançait à Fès le programme de valorisation des activités économiques et d’amélioration du cadre de vie dans la Médina de Fès (2020-2024). Un programme qui va bénéficier en premier lieu aux artisans. Le360 est allé à leur rencontre.

Le nouveau programme, lancé par le roi Mohammed VI, concerne au total 1.197 sites de la médina de Fès et porte sur la restauration et la réhabilitation de quatre sites de son patrimoine historique, pour un budget de 13,5 MDH, la requalification et la mise à niveau des espaces urbains, où 9 sites sont concernés, pour un budget de 105,55 MDH.

L’attractivité touristique et économique de cette Cité-Musée, sur 33 sites, pour un budget de 87,5 MDH sera également renforcée, de même que le développement de ses équipements sociaux de proximité, pour lesquels 171 sites sont concernés, pour un budget de 263,45 MDH. Le bâti menaçant ruine sera également traité, sur 980 sites, à raison de 200 MDH.

Interrogés par Le360, les artisans de la capitale spirituelle se disent soulagés par ce geste royal. Pour beaucoup d’entre eux, cette initiative est susceptible de sauver de la disparition plusieurs métiers ancestraux de Fès.