© Copyright : Le360

Une autre affaire de pédophilie secoue la région de Tanger. Cette fois, ce sont des adolescentes qui accusent le fkih de leur douar d’avoir abusé d’elles pendant des années. Le360 est allé à leur rencontre ainsi qu'à celle de leur famille. Reportage.

Zemmij est un douar de la localité de Melloussa, dans la province de Fahs-Anjra. Ce petit coin perdu du Nord, près de Tanger, est sorti de l’anonymat hier, mercredi 16 septembre, quand la Gendarmerie royale est venue cueillir le fkih du douar, qui dirige la prière dans la mosquée et supervise l’école coranique installée dans une dépendance de ce lieu de culte.

Agé de 43 ans, et père de famille, il aurait sexuellement abusé de ses élèves pendant de longues années. Jusqu’à ce que deux d’entre elles, âgées aujourd’hui de 15 et 16 ans, rompent le silence et témoignent des horreurs qui se déroulaient dans l’enceinte de cette école coranique.

«C’est ce que subissait toute fillette qui arrivait au m’sid (école coranique). Nous avions peur de parler», témoigne l’une des deux victimes déclarées à ce jour.

«Nous étions très jeunes et nous ne comprenions pas. Souvent, il nous poursuivait dans les toilettes», accuse une deuxième victime.

«En prenant de l’âge, elles ont fini par comprendre ce qui leur était arrivé, et le fardeau leur est devenu trop à porter», témoigne la mère de l’une des deux victimes.

Aujourd’hui, l’affaire fait l’objet d’une enquête menée par la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent.

Cette arrestation intervient au moment où la population de la région se trouve toujours sous le choc, après le viol et l’assassinat du Adnane, 11 ans, à Tanger, dans le quartier de Bani Makada.