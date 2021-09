© Copyright : le360

Que pensent les citoyens marocains de l'accès de la femme marocaine aux postes de responsabilité à la lumière des résultats des élections du 8 septembre 2021? La réponse dans ce micro-trottoir, réalisé à Casablanca.

Plusieurs femmes ont présenté leur candidature aux dernières élections du 8 septembre 2021. Et plusieurs d'entre elles ont été élues et accéderont à des postes de responsabilité: à la tête des mairies, des conseils des communes, des régions et au Parlement.

Une fois que la composition du gouvernement sera actée et officiellement annoncée, on aura une meilleure visibilité sur cette nouvelle carte politique post-électorale dans son ensemble et sur la place des femmes sur cet échiquier.

Qu’en pensent les citoyens marocains? Le360 a posé cette question à quelques Casablancais. La réponse est sans ambages et renseigne quelque part sur le respect voué, dans la majeure partie des cas, à la femme marocaine.

Toutes les personnes qui ont bien voulu donner leur avis sur la participation féminine durant ces dernières élections et sur la perspective d’accès des femmes à des postes de responsabilité ont tenu un discours plutôt féministe. Hommes et femmes ont appelé à une véritable parité, à 50/50.