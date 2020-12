© Copyright : DR

La nouvelle gare routière de Tiznit pourra contribuer à développer le tourisme dans la région. En attendant l'accueil des autobus, les chauffeurs de taxis ont pris place dans cette station flambant neuve. Reportage.

Les chauffeurs de grands taxis à Tiznit sont enfin soulagés. Les clients aussi. La nouvelle gare routière sur la route de Tafraout offre un meilleur acceuil en termes d'infrastructure.

"Nous avons pendant longtemps souffert dans l'ancienne station de taxis. L'infrastructure était lamentable. Il y avait des flaques d'eau, de la boue et toutes sortes de saletés. C'était à la fois dur pour nous chauffeurs et pour nos clients. Nous sommes heureux de pouvoir enfin travailler dans un environnement plus adapté avec un minimum de confort", déclare le chauffeur Abdelhadi El Omari, précisant que les chauffeurs d'autobus se sont eux aussi engagés à venir stationner dans cette gare routière.

Cheikh Bla, troisième vice-président de la commune de Tiznit, affirme pour sa part que cette nouvelle gare routière, qui a lancé une première partie de ses services, contribuera de manière significative à développer le tourisme dans la région.