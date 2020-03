© Copyright : le360

Devant la commission parlementaire des affaires sociales, le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, a annoncé ce vendredi 6 mars que le nombre de cas suspectés de contamination au virus s'est élevé au Maroc à 50 personnes dont 2 détectés positives et qui sont toujours hospitalisées à Casablanca.

"Le nombre de cas contaminés au Covid-19 reste le même. Il s'agit d'un homme de 39 ans dont l'état de santé s’améliore, et d'une femme de 89 ans placée dans le service de réanimation au vu de sa situation critique", a affirmé le ministre en annonçant que le Maroc a été choisi pour abriter "un Centre africain dédié à la recherche et au suivi des maladies infectieuses".

Il a rappelé que le Comité national de pilotage de lutte contre le coronavirus est rattaché à "un centre de commandement qui agit aux niveaux national et régional". Ce centre de commandement est composé de représentants des ministères de l'Intérieur et de la Santé ainsi que de ceux de la gendarmerie, de la police et de la Protection civile. Ces deux entités œuvrent conjointement avec "le Centre d'urgence de la santé publique".

Khalid Aït Taleb a par ailleurs appelé certaines pharmacies à maintenir les prix des gels hydroalcooliques à leur niveau normal. "Je demande aux pharmacies de baisser le prix de ce produit dans le cadre de leur mobilisation" contre cette maladie.

Le ministre a aussi invité les citoyens "atteints d'une maladie quelconque à éviter de fréquenter les mosquées".