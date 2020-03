© Copyright : DR

De nouvelles règles entrent en vigueur dès ce jeudi 5 mars, au Maroc, pour ce qui est des rassemblements culturels et sportifs. Les détails.

Une circulaire du ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, porte-parole du gouvernement, datée de ce jeudi 5 mars, fixe de nouvelles règles pour les culturels et sportifs.

Cette circulaire est adressée au président du Comité national olympique (CNOM), aux présidents des fédérations sportives, aux directeurs régionaux et provinciaux du ministère, aux SEGMA ainsi qu’aux directeurs centraux.

La même circulaire reprend l’essentiel d’une circulaire similaire datée du 4 mars et portant la signature du ministre de l’Intérieur.

Ainsi, pour tout le mois de mars, seront interdits tous les événements qui connaissent la participation de personnes étrangères et dont les conférences, les forums et les manifestations sportives. La même interdiction concerne les festivals, à l’exception des moussems, et toutes les activités connaissant la participation de plus de 1.000 personnes dans un endroit confiné.

Cela dit, il sera permis d’organiser des compétitions sportives à huis clos.

Les représentants de l’autorité (gouverneurs et walis) auront la latitude de veiller à l’application de ces mesures.

