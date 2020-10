© Copyright : Le360

Célébrée le 31 octobre de chaque année, Halloween fait également partie de l’agenda des fêtes de nombreux Marocains. Mais d’autres n’y adhèrent pas et disent même s’y opposer. Témoignages.

«Non, nous ne fêtons pas Halloween», ont déclaré en chœur plusieurs habitants de Casablanca. Interrogés par Le360, ces derniers estiment que c’est une fête qui n’est pas la leur et partant, qu'elle ne les concerne pas. «C’est une tradition complètement étrangère à notre société. Nous ne voyons pas la raison de l’adopter», estime cette mère de famille.

Pour ce jeune, Halloween est une belle occasion de se réunir en famille ou entre amis. «Nous avons l’habitude d’organiser des soirées pour l’occasion. L’essentiel est de se réunir et de créer un moment de joie et de convivialité en préparant des gâteaux et en portant des déguisements», nous confie-t-il, en regrettant que cette année, à cause du Covid-19, la fête risque de ne pas avoir lieu.