Vendredi 24 décembre, à la Cathédrale Saint-Pierre, le siège de l’archidiocèse de Rabat, des centaines de chrétiens ont célébré dans la piété et le recueillement la messe de minuit, à la veille du jour de Noël, qui commémore la naissance de Jésus Christ.

Dès 20h00, les fidèles ont commencé à affluer à la cathédrale décorée aussi pour sa célébration du 100ème anniversaire de sa construction.

L’assistance était formée de différents ressortissants étrangers de confession chrétienne établis à Rabat ainsi que des touristes de passage au Maroc, bloqués à cause de la pandémie. Il y avait également parmi les fidèles des jeunes et des enfants de différentes nationalités.

C'est le cardinal Cristóbal López Romero, archevêque de Rabat qui, dans son homélie, a rappelé la naissance du Christ, «roi de l'univers», et prôné «l'amour et la paix». Il a également prié pour le roi Mohammed VI et le Maroc «terre de paix et de tolérance».

«Noël est toujours un message universel. Dans cette période de pandémie, nous voulons adresser au monde et aux chrétiens un message de paix, de fraternité et d’amour», a affirmé le cardinal Cristóbal López Romero dans une déclaration pour Le360.

L’archevêque a appelé à «l’espoir et à l’espérance». «Nous sommes dans un moment difficile, a-t-il dit, mais nous attendons des temps meilleurs».

Plusieurs fidèles, interrogés par Le360, n’ont pas oublié dans leurs prières le Maroc «pays d’accueil, de tolérance et de paix».