Vidéo. Mauritanie-Maroc: lancement d’un projet de soutien, de formation et d’intégration pour 1.500 jeunes

Le siège du conseil régional de Nouakchott (CRN) a abrité la cérémonie de lancement d'un projet de partenariat entre la région de Nouakchott et celle de Rabat-Salé-Kénitra. Il a pour objectif de soutenir, former et intégrer dans la vie professionnelle 1.500 jeunes Mauritaniens.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck