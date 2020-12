Vidéo. Maths et sciences: les élèves marocains, derniers de la classe

Les élèves marocains à la quatrième année du primaire et la seconde année du collège figurent à la 388 place dans le classement "Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2019" qui évalue les aptitudes en maths et en sciences.

Les élèves marocains sont toujours parmi les derniers de la classe en termes d’aptitude en mathématiques et en sciences. C’est ce que révèlent les résultats de l’enquête Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) qui viennent d'être publiés ce mardi 8 décembre. Olympiades Pan Africaines de Mathématiques: les Marocains brillent en Afrique du Sud Le Maroc améliore légèrement son score

Le score est de 383 en mathématiques, bien loin de la référence centrale de l'échelle TIMSS qui est de 500. Cette étude réalisée exclusivement auprès des élèves de la quatrième année du primaire (CM1) et de la deuxième année du collège, montre tout de même que le Maroc a quelque peu amélioré son score par rapport au dernier résultat de 2016 où le pays a été classé à la 377ème place. © Copyright : DR Banque Mondiale: à 10 ans, 66% des enfants marocains sont incapables de comprendre un texte simple

En sciences, peut (doit) mieux faire

Les élèves marocains font encore pire en sciences et font partie des 4 derniers du classement avec un score de 374, devant l’Afrique du Sud (324), le Pakistan (290) et les Philippines (249). Pour les élèves de la 2ème année du collège, le Maroc est carrément dernier du classement en mathématiques avec un score de 388. En sciences, à la deuxième année de collège toujours, le pays est classé parmi les 4 derniers avec l’Egypte, le Liban et l’Afrique du Sud. L’Asie en tête de peloton

Sans surprise, les premiers pays du classement sont tous asiatiques: Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, Taiwan et Japon, avec des scores supérieurs à 600. La Russie fait aussi partie des meilleurs du classement en sciences dans les deux niveaux étudiés.

Par Qods Chabaa