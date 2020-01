© Copyright : adil gadrouz

La préfecture de police de Marrakech a mis en place une stratégie dédiée à sécuriser l'ensemble de la ville ainsi que sa périphérie durant les célébrations des fêtes de fin d'année. Aperçu sur ce dispositif.

La préfecture de police de Marrakech a procédé au déploiement d’un important dispositif de sécurité à l’occasion des fêtes du Nouvel An.

Ces mesures de sécurité exceptionnelles visent à sécuriser les célébrations des fêtes de fin d’année à Marrakech, ville qui attire, à cette période, non seulement les touristes nationaux et étrangers, mais aussi des personnalités internationales, des hommes d’affaires et des stars de tous les domaines.

"La préfecture de police de Marrakech a mis en place une stratégie sécuritaire intégrée afin d’assurer sécurité et quiétude aux habitants de la ville et à leurs visiteurs à l’occasion des fêtes du Nouvel An", a indiqué devant les médias, Hicham Farhat, chef du district de police de Sidi Youssef Ben Ali. Meryl Streep célèbre les fêtes de fin d'année à Marrakech Tous les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires au bon déroulement de ces célébrations ont été mobilisés, a-t-il affirmé, indiquant en outre que les éléments de police sont déployés dans tous les quartiers de la ville ocre afin que les fêtes du Nouvel An se déroulent dans des conditions normales. Cette stratégie sécuritaire, à l’occasion du Nouvel An, se caractérise par une intensification de la présence des éléments de sécurité, la mise en place de check-points à l’entrée de la ville et dans d'autres points sensibles, une forte présence des éléments de la police de circulation dans les artères principales de Marrakech afin d’assurer la fluidité du trafic routier, a-t-il expliqué. Des patrouilles mobiles sont aussi déployées de manière intensive afin de lutter contre la criminalité, et pour faire face à tout ce qui est de nature à nuire au bon déroulement de ces célébrations, comme d'éventuels débordements, de la violence, des conduites irresponsables et autres menaces. Capitale mondiale de l’art de vivre et destination culturelle, lieu de raffinement, de shopping, de gastronomie, de sport et de bien-être, Marrakech est, une fois de plus, la destination privilégiée de stars de tous domaines, et de touristes venus des quatre coins du monde et de différentes régions du Maroc, désireux de vivre en famille, en couple, ou entre amis les célébrations de ces fêtes de fin d’année.

Pour célébrer comme il se doit Noël et la nouvelle année, la ville ocre s’est illuminée et s'est parée de ses plus beaux atours pour accueillir dignement ses visiteurs et leur faire vivre des expériences aussi mémorables qu’exceptionnelles.

Au programme de cette semaine de célébrations hautes en couleur et en partages pour les fêtes de fin d’années: des déjeuners et des brunchs de Noël et du jour de l’An, dîners et dîners-spectacles des réveillons organisés pour Noël et la Saint-Sylvestre, des activités pour enfants comme pour adultes, sans oublier une immersion au cœur d’un patrimoine matériel et immatériel unique au monde, au coeur de la séculaire place Jemâa el Fna et dans Marrakech, capitale marocaine du tourisme.