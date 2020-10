© Copyright : Le360

Tout comme les calèches, les taxis tournent à vide à Marrakech, notamment ceux de l’aéroport. Malgré l'arrivée des premiers touristes, les chauffeurs évoquent de nombreuses difficultés depuis la crise sanitaire.

Les taxis de l'aéroport Marrakech-Menara ont été fortement impactés par la suspension des vols ces derniers mois. Alors que d'habitude, ils sont des centaines à attendre les touristes, aujourd’hui, il n'y a que quelques voitures stationnées et de nombreux chauffeurs sans travail.

Cette situation a poussé les intéressés à organiser un sit-in il y a quelques semaines, pour appeler les autorités à mettre fin à leur calvaire.

“Le chauffeur n'a pas été soutenu pendant cette crise et n'a pas réussi à faire entendre sa voix. Les taximen n'ont cessé de scander leur détresse. Mais malgré tous les problèmes, nous restons optimistes”, assure l'un de nos interlocuteurs.

“Notre activité est en arrêt depuis le début du confinement. Nous avons un agrément et une assurance de 10.700 dirhams à payer, mais il n'y a pas de clients. Avant, on faisait trois à quatre courses par jour, maintenant, c’est une seule course à 100 dirhams”, explique l'un des chauffeurs.

À Marrakech, les chauffeurs de taxi, qui sont près de 15.000, prévoient une nouvelle grève, si leurs revendications ne sont pas prises en compte.