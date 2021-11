© Copyright : Le360

La Fondation Ali Zaoua s’offre un nouveau centre culturel de proximité pour réenchanter les amoureux d’art et de culture. Une perle de plus dans le collier de la fondation qui se dote d’un 5ème espace culturel au Maroc.

Dès vendredi, une jeune faune sillonne les ruelles de la vieille médina de Marrakech pour assister à l’ouverture d’un nouveau hub culturel. C’est à Riad El Kebir que tous les amateurs d’art et artistes de tout bord se donnent rendez-vous pour l’inauguration du centre culturel, le 5ème du genre, ici à la cité ocre. Baptisé «Les étoiles de Jamaâ el Fna», ce lieu culturel niché au cœur de la médina, est l'œuvre de la Fondation Ali Zaoua.



Une perle de plus dans le collier de la fondation qui complète ses centres culturels de proximité à travers le royaume après "Les Etoiles de Sidi Moumen" (2014), Tanger (2016), Agadir (2019), Fès (2020). Ces espaces d’apprentissage, de création et de partage se veulent des espaces d’expression, de dialogue et de découverte.



Celui de Marrakech, en l'occurrence, se voit confier une mission: perpétuer l’art ancestral de la Halqa. «Avec un tel ancrage on se doit d’être à l’écoute des spécificités locales, dont la Halqa fait partie intégrante», précise le président de la Fondation Ali Zaoua, Nabil Ayouch. C’est ce qui justifie en partie le choix du bâtiment «Riad El Kébir», mis à disposition par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, non loin de l’incontournable place Jamaâ el Fna.

Une prouesse architecturale de plus de 1000m2 entièrement restaurée qui pourra accueillir jusqu’à 600 jeunes bénéficiaires permanents dès la première année autour de cours artistiques tels que le théâtre, la danse, la musique ou encore les arts plastiques et visuels. «Ce centre a une place sentimentale pour moi qui suis originaire de cette belle ville de Marrakech», explique Mahi Binebine, vice-président de la Fondation Ali Zaoua.



A travers sa programmation culturelle, Les Etoiles de Jamaâ el Fna met en avant le patrimoine de la ville et fera également découvrir aux jeunes les expressions artistiques les plus contemporaines. «Nous disposerons également des cours ouverts sur le patrimoine marrakchi avec des tours de théâtre tournés vers la halqa. Et on ne peut qu’être dans cette démarche puisqu’on est à quelques pas de la place Jamaâ el Fna», déclare Sophia Akhmisse, directrice exécutive de la Fondation Ali Zaoua.



Un programme artistique et culturel est mis en place grâce au soutien de partenaires de la fondation, notamment la Société Générale Maroc, la fondation du Luxembourg ou encore le Groupe Total Énergie.



Ainsi, du 26 au 28 novembre courant, le centre connaîtra plusieurs temps forts imaginés autour de rencontres interculturelles et intergénérationnelles qui mettront en exergue les talents locaux et la créativité des jeunes marocains.