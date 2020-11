© Copyright : le360

Patrimoine naturel et haut lieu touristique, la célèbre palmeraie de Marrakech est aujourd’hui quasi-déserte, faute de visiteurs marocains et étrangers.

La promenade à dos de dromadaire et la balade en quad font partie des activités touristiques incontournables de Marrakech.

Dans la palmeraie, les propriétaires de camélidés, fortement impactés par la crise sanitaire, passent la journée à attendre désespérément et souvent en vain un client. “Avant, on travaillait bien avec les touristes, aujourd’hui il n'y a personne. Même les Marocains venant d'autres villes ont interdiction de se déplacer”, constate Abderrahim.

Même situation pour les propriétaires de quads. Ahmed, qui travaille dans ce domaine depuis plusieurs années, explique que l’absence des touristes s’est fait cruellement sentir. “Depuis mars, on travaille presque plus. On se borne à sortir les quads le matin et à les rentrer dans le garage le soir”, déplore-t-il.