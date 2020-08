© Copyright : le360

A Marrakech, où les cas de contamination au coronavirus ont nettement augmenté ces dernières semaines, les autorités sont mobilisées sans relâche, de jour comme de nuit. Le360 a accompagné, une journée durant, Mme le pacha de l’arrondissement de Guéliz, lors des ses tournées d’inspection. Reportage.

Le pacha de l’arrondissement de Guéliz est une femme. Accompagnée d'agents des forces de l’ordre, elle se montre ferme à l’encontre des récalcitrants aux mesures sanitaires. «Parce que, comme nous l’explique cette agente d’autorité, il y a va la santé de tous. Et il n’est pas permis de laisser des gens insouciants mettre à mal le bien-être d’autrui.»

Comme dans d'autres villes du Royaume, Marrakech a enregistré ces derniers temps une recrudescence alarmante des cas de contamination au coronavirus. Les autorités locales, qui étaient fortement mobilisées pour contribuer à endiguer la pandémie, ont dû multiplier leurs efforts, dont Mme le Pacha, en ce qui concerne l'important et central arrondissement dont elle a la charge.

Du matin jusqu’à une heure tardive de la nuit, les forces de l’ordre n’ont de cesse de multiplier les opérations de contrôle et de sensibilisation. Les lieux les plus fréquentés sont les plus ciblés en premier lieu. Port du masque et respect des gestes barrières, entre autres consignes des autorités sanitaires, font l’objet d’un contrôle strict et rigoureux des passants.

Quartiers, lieux de commerce, cafés, restaurants… Tous ces lieux, en général très fréquentés, font l’objet de contrôles. Rien n’est laissé au hasard par Mme le Pacha. Mais en plus de la stricte application de la loi liée à l'état d'urgence sanitaire, l'agente d'autorité travaille à sensibiliser ceux qu'elle croise à Guéliz.

De simples réprimandes sont ainsi faites, et des conseils de bon sens sont délivrés, de manière à aider les citoyens à s’aider eux-mêmes et aider leurs pairs dans l’esprit du respect du devoir de citoyenneté.

A peine la journée de Mme le Pacha se termine-t-elle, qu’une autre pointe à l’horizon. Consciente de son devoir en ces temps difficiles de crise sanitaire, elle se retrousse les manches et remobilise ses adjoints, les caïds, ainsi que les autres agents d'autorité relevant du ministère de l'Intérieur, placés sous ses ordres.