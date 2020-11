© Copyright : DR

Ames sensibles s’abstenir. Dans une vidéo insoutenable partagée sur les réseaux sociaux, une mère de famille punit sa petite fille de la pire des manières, malgré ses supplications.

Partagée sur la page Facebook «Marsad Kenitra 36» il y a quelques heures, cette vidéo, dont les images ont été filmées selon cette même source à Larache, témoigne de la terrible violence subie par certains enfants de la part de leurs propres parents.

On y voit une petite fille, âgée d’une dizaine d’années à peine, se faire traîner à terre par sa mère jusque dans la cuisine. L’enfant se débat pour échapper à son emprise, et sa tortionnaire l’empoigne alors par les cheveux, pour la faire plier. La scène, est semble-t-il, filmée par le grand frère, car la petite fille le supplie à maintes reprises d’intervenir.

Celui-ci continue pourtant de filmer la scène, allant jusqu’à faire des gros plans sur le visage en larmes de sa petite soeur, mais aussi de deux autres enfants, petits eux aussi, qui assistent, visiblement choqués, à la scène. La «mère» les interpelle d’ailleurs en leur disant: «regardez ce qui arrive quand on mange ses crottes de nez». Car c’est pour cette raison que cette petite fille a ainsi subi cette torture publiquement rendue. Ce n'est pas tout. Le pire reste à venir…

En effet, les suppliques de la fillette n’y ont rien fait, même quand elle a dit à sa mère qu’elle n’arrivait plus à respirer. La mère tortionnaire est ensuite parvenue à immobiliser son enfant au sol en la maintenant par les cheveux, ses jambes bloquant ses bras avec l’aide de son fils (et cameraman, dans le même temps) qui, lui aussi, a maintenu un des bras de sa petite sœur sous son pied. Cette mère s’est ensuite emparée d’une fourchette, qu'elle avait chauffée à blanc, et a brûlé le nez de la fillette. Qui a hurlé de douleur.

Cette femme a ensuite fini par relâcher l'enfant de son emprise, pour ensuite la passer à tabac, en la giflant de toutes ses forces sur le visage, le ventre, le dos…

La petite fille a rampé à terre, puis. réussi à s'enfuir, avec l'oeil de la caméra qui la suivait partout, jusque dans un escalier, où elle a trouvé refuge. Elle a lancé de pauvres reproches à son grand frère, en lui demandant pour quelle raison il ne l’avait pas aidée, et lui a demandé de la laisser tranquille, et de s’éloigner d’elle.

Autre fait choquant dans cette vidéo, la silhouette d’un homme assis calmement dans le salon, probablement le père de cette famille, qui n’est intervenu à aucun moment pour sauver son enfant des griffes de sa tortionnaire.

Une vidéo de trois minutes, qui n'est visionnable que sur YouTube en raison des scènes choquantes qu'elle comporte, et qui permettra aux autorités de Larache de mettre sous les verrous pendant un bon bout de temps cette mère et ses complices.