© Copyright : le360

Le parc urbain du vélodrome d’Anfa a de nouveau ouvert ses portes, jeudi 8 juillet 2021, au grand bonheur des Casablancais. Resté fermé pendant 23 mois en raison des travaux de réaménagement lancés par le Roi Mohammed VI, cet espace très apprécié des Casablancais a déjà commencé à accueillir ses premiers visiteurs. Reportage.

Le parc, doté d’un restaurant, de locaux commerciaux et d’un snack, s’étend sur une superficie de 2,2 hectares, dont 8.854 mètres carrés d’espaces verts et plus de 300 mètres carrés dédiés aux jeux pour enfants, outre un terrain de pétanque.

“Les Casablancais se souviennent avec nostalgie que le parc urbain du vélodrome d’Anfa était très prisé par les personnes qui désiraient se promener, prendre un air frais et passer du bon temps”, nous raconte un habitant rencontré sur les lieux. “Ce vélodrome possédait aussi la particularité d’abriter un cynodrome”, ajoute-t-il.

“Ce parc est adapté aux enfants qui pourront désormais s’amuser et évoluer dans un environnement sécurisé”, souligne dans une déclaration un autre visiteur.

Les travaux de réaménagement de ce lieu historique de la ville de Casablanca ont débuté en 2017, avant d’être arrêtés, puis ont repris en octobre 2018 par Casa Aménagement. Alors que les travaux ont duré près de deux années, la transformation du vélodrome en parc urbain a été faite dans le respect du patrimoine de ce haut lieu du sport, construit dans les années 20, indique Casa Aménagement dans un communiqué.

Ainsi, la piste cyclable de 320 mètres et la tribune ont été rénovées à l’identique et seuls certains bâtiments, plus récents, ont été démolis.

Un investissement total de 30 millions de dirhams a été nécessaire pour le réaménagement du vélodrome, dont 20 millions de dirhams financés par la Direction générale des collectivités territoriales du ministère de l’Intérieur, 5 millions de dirhams par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et 5 millions de dirhams par la région de Casablanca-Settat.