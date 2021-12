© Copyright : Fadel Senna / AFP

Le Maroc a célébré hier, samedi 18 décembre 2021, la journée internationale du migrant. A cette occasion, le collectif Papier Pour Tous a adressé un mémorandum au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. En voici la teneur.

A l’occasion de la journée internationale du migrant célébrée hier samedi 18 décembre, Papier Pour Tous, en partenariat avec l’Organisation Démocratique du Travail – Immigré (ODT-I) et le Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM) ont interpellé le chef du gouvernement via un mémorandun.

Cet appel met en relief les doléances jugées importantes et urgentes en faveur des personnes migrantes installées au Maroc.

Les signataires de ce mémorandum invitent Aziz Akhannouch à œuvrer en vue de la simplification de la procédure d’octroi et de renouvellement des titres de séjours, pour tous les étrangers installés au Maroc, à adopter des mesures inclusives en faveur des migrants et réfugiés, qui respectent leurs droits économiques, sociaux et culturels et favorisent leur intégration économique et sociale, particulièrement pour les femmes et les enfants non-accompagnés.

Les migrants appellent aussi le chef du gouvernement à veiller à adopter, dans les meilleurs délais, la loi sur l’asile et celle sur l’immigration dont la promulgation a pris du retard depuis 2014.

Les signataires du mémorandum proposent aussi le renforcement de l’arsenal juridique visant à lutter contre toutes les formes de discrimination raciales en l’encadrant par une loi spécifique.

Les migrants demandent aussi au chef du gouvernement d’inclure tous les étrangers établis au Maroc dans le chantier gouvernemental d’élargissement de la couverture médicale et sociale à l’ensemble des Marocains.