Tout comme les autres régions du Maroc, Tiflet, à près de 60 kilomètres au nord-est de Rabat, a été très bien arrosée par les dernières pluies, celles-ci ayant apporté la joie et l’espoir chez les agriculteurs. Reportage.

Vivant exclusivement de l’agriculture, cette région, connue pour ses terres sablonneuses et bour (c'est à dire irriguées par les seules eaux pluviales) a reçu d’importantes précipitations, ce qui lui a permis de combler une partie de son déficit hydrique. «Nous remercions Dieu pour cette pluie bénéfique que nous n’avons pas eue depuis presque une année», témoigne Hassan, modeste berger qui garde son troupeau de brebis.

Un autre agriculteur, Driss, vivant avec sa petite famille sur une terre de trois hectares, n’a pas trouvé de mots suffisamment forts pour remercier le Tout-Puissant pour avoir arrosé cette région dans laquelle il vit. «La pluie n’a pas cessé de tomber durant trois jours ici», s'est-il réjoui.

Dans son récit, cet agriculteur a précisé que «ce samedi 27 novembre a été une journée d’accalmie où nous avons procédé aux labours et aux semences». Son petit puits, qui était presque asséché il y a quelques jours, raconte-t-il, a vu son volume d’eau augmenter».

Les précipitations abondantes ont donc apporté de l’espoir dans cette région, où l’eau se fait de plus en plus rare ces dernières années.

Samedi dernier, dans la ville de Tiflet, le chef-lieu de la région, la satisfaction et la sérénité étaient aussi perceptibles auprès des habitants, car seule la pluie et l’agriculture constituent ici les moyens appropriés de subsistance et permettent d'atténuer la pauvreté.