Le «Fondouk Américain» est une clinique dédiée aux animaux malades de la ville de Fès. Elle a été construite en 1929, suite à un voyage dans le royaume de touristes américains qui ont remarqué la manière dont étaient traités les animaux. Aujourd'hui, on y soigne gratuitement ânes et mulets. Reportage.

Dans l'ancienne médina de Fès, se dresse le Foundouk (hôtel en arabe) américain. Orné des drapeaux marocain et américain et d'un panneau indiquant l'appellation de l'établissement en arabe et anglais, le Foundouk américain semble, à première vue, être un hôtel qui accueille les visiteurs et touristes de Fès.

Mais les faits sont différents. Le Fondouk est la première clinique vétérinaire caritative au Maroc. Construite en 1929 à Fès par l’Américaine Amy Bend Bishop, elle héberge des animaux dans le besoin gratuitement, et propose des soins vétérinaires aux chevaux, mulets et ânes.

Dans une déclaration au site Le360, la vétérinaire Kiki Guy d'origine anglaise, directrice de l'hôtel exerçant depuis 2011, explique que "l'hôtel américain est une association d'utilité publique, visant à aider les personnes en situation précaire vivant dans le ville de Fès et sa banlieue, mais surtout ceux qui dépendent des animaux, et ceux qui ont du mal à assurer des services médicaux vétérinaires pour ces animaux".

Et d'ajouter que "la clinique vétérinaire a une capacité de 40 places dédiées au traitement des animaux. L'établissement reçoit chaque matin des dizaines d'animaux dont les propriétaires souhaitent bénéficier des services que nous proposons. Actuellement, sept vétérinaires marocains font partie de notre équipe".

D’ailleurs, la directrice de la clinique précise que "le Foudouk dispose d'équipements médicaux tels qu'un appareil d'examen à ultrasons, un endoscope d'imagerie interne, un appareil de diagnostic par rayons X, une salle d'opération chirurgicale et un laboratoire, afin de diagnostiquer les problèmes dont souffrent les animaux, et aider à trouver le traitement le plus approprié".