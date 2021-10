Vidéo. Fès: un refuge pour ânes et mulets, près de l'ancienne médina

Construit dans le quartier de l'Oued Zhoune, près de la médina de Fès, ce lieu est un point de chargement des marchandises mais aussi un endroit où les propriétaires d'ânes et de mulets de transport se rencontrent.

Au fil des siècles, les ânes et les mulets sont restés le seul moyen de transport pour les marchandises dans les ruelles étroites de l’ancienne médina de Fès. «Balak» et autre «Andak» rythment le quotidien des passants et visiteurs de la médina au passage de ces équidés aux grandes oreilles qui, depuis peu, bénéficient d’un hôtel flambant neuf.

Autrefois, les mulets et les ânes de l'ancienne médina de Fès dormaient dans des écuries appelées "Rwa", mais au fil du temps, ces lieux se sont transformés en ateliers d'artisans et en boutiques, forçant les mulets et les ânes à dormir à l’extérieur. Exposés à un certain nombre de dangers et privés de soins, cette situation a poussé certains acteurs de la médina à rechercher une solution à ce problème pour héberger ces animaux. Vidéo. Dans ce refuge près de Marrakech, ânes et mulets abandonnés retrouvent une nouvelle vie «Ce projet, porté par les autorités locales, le Foundouk américain, la commune de Fès ainsi que la fédération nationale du scoutisme, vise à créer un espace sûr, tout en offrant les conditions sanitaires requises pour héberger ces animaux, tout en contribuant à participer à la préservation du patrimoine d'origine», indique Meriam Ghandi, architecte et artiste à Fès. Construit dans le quartier de l'Oued Zhoune, en périphérie de l'ancienne médina de Fès, ce lieu, unique au Maroc, est devenu le point de chargement des marchandises mais aussi un point de rencontre des propriétaires des ânes et des mulets qui effectuent des tâches de transport. Dans les différentes déclarations recueillies par Le360, les propriétaires de ces animaux ont exprimé leur joie suite à la création de cet hôtel gratuit, qui offre à leurs animaux toutes les conditions de confort et de propreté, y compris un box, de l’eau et de la nourriture, et qui les protège de tous les dangers qu'ils ont pu subir par le passé.

Par Ahmed Echakoury