A quelques 30 kilomètres de Guercif, le village de Lamrija regorge de potentialités touristiques qui en font l'un des plus beaux endroits de l’Oriental. Le360 vous invite à découvrir ce lieu à vocation touristique, ainsi que les sites historiques qui firent sa gloire d'antan...

Lamrija, petit village d'un peu plus de 14.000 habitants, selon le dernier recensement de 2014, et ses alentours, sont sans conteste un lieu à visiter pour leurs nombreux attraits patrimoniaux, qui font partie intégrante de l'histoire du Royaume, lors des temps anciens où Guercif et sa région étaient le fief de la tribu des Houara, des Zénètes du Maroc oriental.

Très connue pour sa production agricole, dont celle de ses amandiers, de ses oliviers, et pour son huile d’olive, la région de Guercif pourrait donc aussi être un lieu de tourisme haut en couleurs, n'ayant absolument rien à envier à d'autres sites du Maroc.

Situé à une trentaine de kilomètres de Guercif, le village de Lamrija, dont l’histoire est enracinée dans celle de cette région, offre à ses visiteurs de beaux paysages, ceux des fières montagnes du Rif. Avis aux amateurs de randonnées escarpées.

Pour Le360, le président de la commune de Lamrija, Mohamed Astati, a affimé toute l’importance des sites historiques de Lamrija, un village dont la vocation est, selon lui, éminemment touristique. Lamrija «mérite plus d’attention, pour en faire une locomotive du développement de toute la région», a-t-il soutenu.

A l’arrêt depuis plus de quatre mois à cause de la crise du coronavirus, le tourisme, surtout interne, a repris de plus belle. Encouragés par les autorités locales, les opérateurs locaux ont renoué avec leurs activités, dans le strict respect des consignes sanitaires.

Rencontrés sur les lieux, des touristes ont dit toute leur joie de se trouver dans un tel endroit, selon eux «l'une des rares bouffées d’oxygène de la région de Guercif».