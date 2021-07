© Copyright : DR

Docteur Saïd Afif, membre du comité technique en charge de l’opération de vaccination, met en garde contre un certain relâchement dans le respect des mesures préventives qui pourrait avoir des effets néfastes dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

En l’espace de trois semaines seulement, le ministère de la Santé a émis 4 communiqués pour mettre en garde contre tout relâchement face au coronavirus et à ses variants, incitant les citoyens à continuer de suivre les mesures sanitaires (distanciation sociale, port de masques, lavage des mains, etc), tient à rappeler Docteur Saïd Afif.



«Le virus est toujours là. La pandémie existe encore», prévient Afif, non sans saluer les efforts consentis par les autorités marocaines pour assurer un approvisionnement stable en vaccins, ce qui a permis de toucher, jusqu’à ce jour, plus de 34% de la population ciblée par la campagne de vaccination (80% des personnes âgées de plus de 17 ans).

Ces efforts ont commencé à porter leurs fruits, poursuit le docteur Afif, en mettant en avant la baisse des hospitalisations et des décès liés au Covid-19.