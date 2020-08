© Copyright : Le360

La corniche de Rabat conforte sa place de lieu de divertissement prisé sur l'embouchure du Bouregreg en cette période de forte chaleur. Elle est quotidiennement fréquentée par un nombre important d'estivants, particulièrement des jeunes. Reportage.

Cet espace, aménagé en aval de la célèbre cité des Oudayas, accueille chaque jour nombre de promeneurs et de baigneurs résidant à Rabat ou venant d'autres villes du pays comme Casablanca, Témara, Kénitra et même de Taza, à 350 kilomètres à l'est de la Ville Lumière, capitale de la culture.

La zone de loisirs et de détente est dotée d'un petit port de pêche et de nombreux cafés et restaurants fortement animés, malgré ces temps de crise due à la pandémie de Covid-19.

Plusieurs estivants, interrogés par Le360 sur place, ont estimé que la promenade et la baignade sont les moyens idéaux pour tomber sous le charme de ce lieu.

Il faut rappeler que la corniche, construite sur plus de 2 kilomètres linéaires, est aussi un pont entre Salé et la Médina de Rabat. Elle est connue pour sa flottille de barques traditionnelles, qui viennent soulager quelque peu le transport en bus, en taxis et en tramway. Les détails en images.