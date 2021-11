© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (photomontage)

La célèbre cathédrale Saint-Pierre de Rabat, sous la houlette du Cardinal Lopez Romero et du père Daniel Nourissat, curé de l’église Saint Pie X, a mis au point un riche programme pour la célébration du 100e anniversaire de son inauguration et de son inscription au patrimoine du Maroc.

La liste des activités liées à cette célébration -qui s’étalera jusqu’en 2022- est riche et variée, a affirmé, dans une déclaration pour Le360, le père Daniel Nourissat, en présence d’une chorale qui se prépare pour les fêtes de Noël et du centenaire.

«Tous les chrétiens vivant sur cette terre de paix et de fraternité qu’est le Maroc ont été invités à partager avec nous cet évènement dans la joie et la piété», a souligné le père Nourissat, avant d’indiquer que le moment fort sera consacré à la célébration du voyage qu’avait effectué le Pape François, il y a trois ans au Maroc. Ce déplacement avait été marqué par les discours historiques prononcés par le Roi Mohammed VI et le Pape François.

«Nous allons donner, durant les célébrations du centenaire, un éclat particulier à ces deux discours, en donnant l’occasion à deux personnalités, l’une musulmane et l’autre chrétienne, de commenter les paroles des deux dirigeants», a expliqué le curé de l’église Saint Pie X. Le programme (consultable sur un lien ci-dessous, comprend également «des concerts religieux, diverses messes ainsi qu’un pèlerinage de tous les chrétiens du Maroc vers la cathédrale Saint-Pierre», a expliqué le père Nourrissat.

Pour marquer le coup d’envoi de ces célébrations, une conférence de presse sera donnée, mardi 23 novembre, à la cathédrale, sous le thème: «Une église centenaire pour une communauté chrétienne bimillénaire». Cette rencontre sera animée par le Cardinal Lopez Romero, le Professeur Driss Khrouz et le Père Daniel Nourissat.

L’église Saint Pierre de Rabat avait été inaugurée le 17 novembre 1921 était par les autorités civiles et religieuses. En 1923, cette église est devenue la Cathédrale l’Archidiocèse de Rabat.