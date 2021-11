© Copyright : DR

L'ancienne église du Sacré-Cœur de Casablanca sera transformée en un centre culturel. Sa livraison est prévue en janvier 2022. Mais en attendant, la dernière phase concernant l'aménagement extérieur devrait démarrer bientôt.

La rénovation de l'ancienne église du Sacré-Cœur à Casablanca et sa transformation en un centre culturel en sont à leur dernière phase. Aujourd’hui, mardi 2 novembre 2021, le maître d’ouvrage Casa Patrimoine devait procéder à l’ouverture des plis de l’appel d’offres relatif à l’aménagement extérieur du bâtiment dont celui du parc et de la clôture.

C’est ce que nous confirme Abderrahim Kassou, architecte en charge des travaux entamés en 2017, qui ont connu plusieurs retards. «Il y a eu un arrêt qui a duré presque deux ans, à cause de la crise sanitaire du Covid-19 et à cause d’un manque de budget», explique notre source.

Quand les travaux extérieurs seront achevés, il faudra lancer un autre appel d’offres, relatif au mobilier intérieur. Cela pourra se faire en parallèle pour que le bâtiment soit prêt à être livré en janvier 2022», souligne Abderrahim Kassou.

Pour rappel, la maire de Casablanca, Nabila Rmili, s’est rendu il y a quatre jours, sur ce chantier de rénovation pour suivre son état d’avancement.

L'ancienne église du Sacré-Cœur, dans sa version rénovée et transformée en centre culturel, sera dotée d’un musée d’interprétation, d'un espace d’exposition, d'un théâtre où pourront se produire des troupes d'amateurs, et de deux salles de conférences.