© Copyright : le360

Alors que sa construction était initialement prévue à Bouknadel, sur la route de Kénitra (nord), la nouvelle halle de la capitale vient de changer d'emplacement. La mairie et la wilaya de Rabat ont finalement décidé d'édifier cet important ouvrage dans le quartier d'El Youssoufia, au nord-est de Rabat.

Quartier populaire et densément peuplé, El Youssoufia est proche de Takkadoum, tout aussi densément peuplé d'habitants aux revenus modestes. C'est donc en plein centre de la Zone industrielle d'El Youssoufia, sur la route périphérique menant à Tanger et à Casablanca, que la nouvelle halle des grossistes de la capitale sera construit par la Société de développement local (SDL) Rabat région aménagement, une structure relevant de la wilaya et du ministère de l'Intérieur.

L'actuelle halle, située à Yacoub El Mansour est en effet devenue vétuste et sa présence au milieu des habitations a toujours créé des nuisances pour les riverains.

La SDL Rabat région aménagement sera aussi chargée de construire les nouveaux abattoirs de Rabat, cette fois-ci à Bouknadel, sur la route nationale allant à Kénitra (à 15 km de Salé).

Le coût d’investissement de ces deux projets est estimé à 820 millions de dirhams, dont 550 millions de dirhams seront alloués à la halle d'El Youssoufia.

Quant à la nouvelle halle aux poissons de Rabat -qui a remplacé celle du quartier El Akkari (située sur le littoral atlantique)-, elle est déjà opérationnelle, dans la cité de Tamesna, à 12 km de la plage de Skhirat. Edifiée sur une superficie de 2 hectares, dont près de 4.000 m2 couverts, elle a nécessité un investissement total de 71 millions de dirhams, financés par le Millenium challenge corporation (MCC) dans le cadre de la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis.