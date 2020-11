© Copyright : Le360

C’est la joie dans la région de Taroudant. Il a commencé à y neiger au bonheur des agriculteurs, mais aussi de ceux qui, depuis plusieurs décennies, n’ont jamais vu un tel spectacle. Reportage.

Il neige à Taroudant et sur sa région. Le paysage s’est drapé de blanc et les habitants ont sorti gants et djellabas en laine pour se protéger du froid. Mais ce n’est pas cela qui compte le plus. Au-delà du plaisir de pouvoir se lancer des boules de neige, ces chutes font le bonheur et feront les affaires des agriculteurs de cette région souffrant d’un grave stress hydrique qui remonte à plusieurs années.

«C’est une très bonne chose pour les cultures céréalières, mais surtout pour d’autres filières comme les amandiers et le safran», nous déclare un jeune agriculteur de la région de Taroudant.

Evidemment, les effets positifs de ces chutes de neige seront indéniables pour la nappe phréatique et les barrages.

Gardons espoir, semble être le mot sur toutes les langues des Roudanis.