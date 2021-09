© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Pierres de santé, de protection, et de bien-être...La lithothérapie est une médecine alternative qui promet de multiples bienfaits. Dans les traditions anciennes, elle permet de soigner différents troubles grâce aux pierres naturelles. Labradorite, quartz rose, améthyste... Quelles pierres pour quels maux? Ibtissam y répond, et dévoile sa passion.

Pratiquée dans les traditions les plus anciennes, la lithothérapie ne commence à être initiée qu’à partir des années 60/70. Etymologiquement, le terme provient du grec lithos (pierre), et therapia (cure).

La lithothérapie est une méthode de soin par les pierres, qui permettrait de guérir et rééquilibrer certains dysfonctionnements du corps et de l’esprit. A porter ou à placer dans une pièce, ces pierres auraient plusieurs vertus, telles que la capacité de calmer, de tonifier, d'équilibrer, et d'apaiser.

Passionnée de pierres naturelles, Ibtissam, pharmacienne et lithothérapeute, ouvrira sa boutique, "Kinz", au début de l’année 2021, à Casablanca. Un lieu magique d'échanges et de rencontres où trouver des pierres, des cristaux et minéraux naturels, mais aussi de nombreux bijoux. Par un voyage au cœur de ce monde enchanteur, Ibtissam fait part de son expérience en tant que lithothérapeute, et explique en quoi consisterait cette pratique, toujours méconnue au Maroc.

Selon Ibtissam, «cette pratique est basée sur l’idée que les pierres et les minéraux disposent de propriétés thérapeutiques. Elles émettraient des vibrations, elles auraient une résonance capable d’agir sur le corps pour améliorer le bien-être de la personne à son contact, ou à proximité».

Disposées sur les sept points de jonctions de centre d’énergie de notre corps, communément appelés chakras, ces pierres de différentes couleurs permettraient de regénérer et de rééquilibrer l’être sur le plan physique et psychique.

«Chaque cristal a sa propre vibration en fonction de sa couleur, ses oligo-éléments et son système cristallin, qui va venir influencer le corps physique et les corps énergétiques. Par exemple, les pierres bleues telles que le lapis lazuli améliorent la communication, et les rouges comme la jaspe rouge ou la cornaline confèrent un regain de vitalité», précise l’experte en lithothérapie.

Par ailleurs, bien choisir sa pierre, c’est prendre le temps de la regarder, de la tenir en mains pour ressentir ses vibrations, et c’est surtout la choisir en fonction de ses vertus thérapeutiques.

Pour cette lithothérapeute, le critère le plus important pour observer le changement, est «d’entrer en résonance avec les pierres, se mettre à l’écoute de leur énergie, donc créer un lien avec elles. Les pierres ne sont pas magiques, elles ne peuvent pas nous guérir et faire tout le travail à notre place, mais nous accompagner dans notre démarche d’amélioration, en modifiant notre perception de la réalité. Elles nous permettront d’apprivoiser les choses qui nous entourent, positivement».

Après l’acquisition d’une pierre, Ibtissam nous explique qu’il «est normalement conseillé de la purifier, et de la recharger, en la mettant soit dans l’eau, ou dans une géode en quartz, qui correspond à une masse minérale de forme arrondie ou ovoïde, creuse, dont la cavité est tapissée de cristaux».

D’autant que pour profiter des vertus régénératrices et revitalisantes des pierres en dehors des séances de lithothérapie, il est possible de les porter en pendentif, en bracelet, ou de les mettre sous forme brute ou roulée dans sa poche, ou encore de les disposer dans une ou plusieurs pièces, les laissant s’imprégner de notre énergie.

Pour certains, la lithothérapie est une médecine non-conventionnelle qualifiée de pseudo-science, car elle n’a pas montré son efficacité dans le cadre d’études scientifiques, mais pour d’autres, c’est une question de physique quantique, car dans cette matière solide qu’est la pierre, il existe un immense vide baigné et animé de vibrations, où la lithothérapie apporterait de l’énergie à un organe ou zone spécifique, ou permettrait de l’en débarrasser en cas d’excès.