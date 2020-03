© Copyright : DR

La ville de Benguérir accueille ces 3 et 4 mars 2020 la première édition du Forum Act4Community. Un millier de participants assistent à cette manifestation, qui met en avant les engagements sociétaux de l’OCP. Un moment de partage d'expériences pour la mise en place de la feuille de route 2020.

L’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguérir accueille les 3 et 4 marcs 2020 la première édition du ForumAct4Community du groupe OCP. Un millier de personnes y participent, dont des collaborateurs OCP, des représentants de la société civile, des auto-entrepreneurs, des coopératives, des institutionnels et des étudiants, qui prennent part à cette manifestation.

Celle-ci est un rendez-vous phare, qui met en avant les engagements sociétaux du groupe OCP, à travers les initiatives menées par Act4Commnity dans un certain nombre de régions du royaume.

Ce forum est aussi un moment d’échange et de partage d’expériences entre les participants venus des différentes régions du royaume, et exerçant dans divers domaines, dont de nombreux auto-entrepreneurs dans divers domaines: agriculture, élevage, artisanat, etc., ce qui offre aux participants une plateforme d’identification des best practices et des modèles disruptifs.

A ce titre, plusieurs projets ont été présentés par les bénéficiaires de soutiens d’Act4Community dans divers domaines: écosystème industriel, développement de filières porteuses, économie sociale et solidaire, etc.

Nabila Tbeur, coordinatrice d'Act4Community du Groupe OCP, et Lhoussine Ait Brahim, volontaire Act4Community du Groupe OCP, expliquent les principaux enjeux de cette première édition du Forum Act4Communiry du groupe OCP.

Echanger, former, partager, développer, innover, soutenir apprendre, tels sont les leviers sur lesquels s’appuie l’initiative Act4Community, dans le cadre de sa démarche inclusive de co-construction et de proximité avec les acteurs locaux et les populations avoisinantes des sites du groupe.

Cette première édition du Forum Act4 Community sera aussi l’occasion à ses participants de réfléchir ensemble à une feuille de route 2020, qui sera co-construite ave toutes les parties prenantes, et ce, afin de relever de nouveaux challenges.

Ainsi, durant deux jours, les participants débattront des chantiers structurants de la dynamique Act4Community, notamment l’innovation sociale et la créativité, l’entrepreneuriat et l’employabilité, le volontariat et la proximité.

Rappelons que c’est en 2018 que le groupe OCP a remplacé sa démarché RSE traditionnelle par un modèle à fort impact social, nommé Act4Community, qui constitue le contrat social entre le groupe OCP, son environnement et ses communautés externes.

La démarche Act4Community se déploie sur deux niveaux. D’abord, co-développer l’écosystème local en incluant et en accélérant les initiatives de création d’emplois durables et à fort impact dans divers domaines: agriculture, industrie, environnement, etc. Ensuite, contribuer au développement des capacités des communautés dans différents secteurs porteurs identifiés.