Vidéo. Forêt urbaine d'Ibn Sina ou "Hilton", un mini Central Park au coeur de Rabat

© Copyright : Le360

La forêt urbaine Ibn Sina, plus connue sous le nom de "Forêt du Hilton", à cause de sa proximité avec un établissement hôtelier du même nom, demeure l'un des lieux les plus fréquentés de Rabat, grâce à l'espace verdoyant et rafraîchissant qu'elle offre, à l'ombre de ses eucalyptus.

Quotidiennement, dès les premières heures de la matinée, des sportifs en tous genres, des jeunes, des vieux, des hommes et des femmes s'y rendent pour faire de la marche ou du jogging sur un circuit long de deux kilomètres, qu'ils peuvent couper à travers les eucalyptus. La forêt, située dans le quartier du Souissi, comporte une série d'espaces de loisirs pour les enfants, des tables de ping-pong, des terrains de football et plusieurs circuits sportifs. Malgré la crise sanitaire, cette forêt est restée bien entretenue et sécurisée, et connaît une grande affluence durant l'été. Rabat. Des sangliers au Souissi et à Hay Ryad: le Haut-Commissariat aux Eaux et forêts aux abonnés absents Un vieil adage bien connu par les R'batis affirme que "si vous voulez rencontrer un haut responsable du gouvernement, n'hésitez pas à aller le voir à la forêt du Hilton". Cet espace impose néanmoins à ceux qui le fréquentent, parfois assidûment, la condition de le quitter dès 21 heures 30, faute de quoi ils risquent, une fois ses grilles fermées, d'en être les otages. Placée sous la tutelle conjointe de la wilaya de Rabat et du Haut-Commissariat aux Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, relevant du ministère de l'Agriculture, la forêt urbaine d'Ibn Sina vient d'être réaménagée.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini