La Gendarmerie royale joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des dispositions de l’état d’urgence sanitaire. Pour la première fois, un média électronique, en l’occurrence Le360, a été autorisé à suivre le travail des hommes à képi. Reportage à Harhoura, dans la banlieue de Rabat.

Harhoura est une station balnéaire dans la banlieue de Rabat.

Depuis plusieurs mois, et surtout depuis que les autorités ont imposé de nouvelles restrictions des déplacements de et vers huit villes, la Gendarmerie royale s’est impliquée pour une stricte application des dispositions légales de l’état d’urgence sanitaire qui ne cessent d’évoluer selon la situation épidémique.

A Harhoura, les hommes du général Haramou ne laissent rien au hasard. Ils sont aussi bien présents sur la route avec des barrages judiciaires que sur les plages de cette localité avec des gendarmes-cavaliers, tandis que d’autres de leurs collègues patrouillent à bord de quads.

Leur mission? Un vaste chantier: vérifier que les automobilistes et les passagers disposent d’une autorisation de déplacement délivrée par les autorités, veiller au respect du port obligatoire des masques de protection et imposer, par la même occasion, le respect de la distanciation sociale dans les cafés comme sur la plage.

Le seul et unique souci de ces hommes à képi: veiller sur la sécurité des biens et des personnes. Et quand on dit sécurité, il faut entendre aussi tous les efforts déployés pour que l’ennemi numéro 1 actuel de l’humanité cesse de faire des victimes parmi les populations.