La session de rattrapage des épreuves du baccalauréat débute ce mercredi 22 juillet. Les mêmes mesures sanitaires, et des principes précaution anti-Covid-19 identiques à ceux observés pendant la première session sont appliqués. Exemple, dans ce reportage à Casablanca.

Lycée Wallada, dans le centre de la métropole économique. En ce début de matinée, ce mercredi 22 juillet, le rendez-vous est d'une extrême importance pour près de 240 lycéens ou candidats libres, qui tentent, lors de cette session de rattrapage, d'arracher leur diplôme du baccalauréat.

Les mesures de distanciation sociale et les mêmes principes de précaution observés lors de la première session sont en vigueur: il n'y a pas plus de 10 candidats par salle, et le ministère de l’Education nationale a fourni des flacons de gel désinfectant et des masques sanitaires pour celles et ceux qui n’en avaient pas sur eux.

Pour cette seconde session, un autre dispositif a été instauré: les sujets des épreuves sur lesquels doivent plancher les candidats parviennent dans les salles à l'intérieur de sacs scellés, dans de grandes enveloppes également scellées, lesquels sont ouverts devant les candidats.

En ce mercredi, les candidats auront maille à partir avec une épreuve de physique-chimie.

Les examens de cette seconde session ne prendront fin que vendredi prochain.