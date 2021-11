© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

En visite au Maroc, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l'Education nationale, s’est dite "fière" de la transformation de la province de Nador et de Beni Chiker, sa ville natale.

Dans une déclaration pour Le360, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l'Education nationale, a expliqué qu'elle gardait encore de beaux souvenirs des années qu'elle a passées dans sa ville natale, Beni Chiker, même si elle a émigré avec ses parents en France à l'âge de cinq ans.

Invitée par la commune de Nador pour débattre de la participation politique des jeunes, Najat Vallaud-Belkacem a aussi exprimé sa grande admiration et son appréciation pour le développement du Rif au cours des dernières années.

L'ancienne ministre du Parti socialiste français a par ailleurs insisté sur le fait que la ville devait se développer encore davantage, car elle est actuellement confrontée à plusieurs défis, tels que les retombées de la crise du Covid-19 et le chômage. Elle a expliqué que pour parvenir à les relever, il était impératif d'encourager l'éducation des jeunes.

Il convient donc de donner aux jeunes une formation mieux adaptée pour construire une génération capable d’assumer ses responsabilités dans l'avenir, et mieux développer la région, a affirmé Najat Vallaud-Belkacem. Et de préciser que le chemin parcouru et les progrès enregistrés portent à croire que cet objectif sera atteint.