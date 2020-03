© Copyright : DR

Kiosque360. Le port Nador West Med aura un impact positif sur le développement de l’Oriental et le centre du royaume. Il va impulser la dynamique économique, contribuer à la création d’emplois et encourager les entreprises.

Le taux d’avancement global des travaux de construction du port Nador West Med est évalué à 45%, indique le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara.

Ce projet, rapporte L'Economiste dans son édition du jour, consiste en la réalisation d’une grande nouvelle infrastructure portuaire et l’aménagement et le développement d’une zone franche industrielle, logistique et de services.

Le port Nador West Med sera composé, dans sa première phase, d’une digue principale de 4.300 m et d’une digue secondaire de 1.200 m, d’un quai pour conteneurs de 1.520 m pour recevoir les plus grands porte-conteneurs, d’un quai pour marchandises diverses de 600 m permettant de recevoir les plus grands navires de commerce, et de trois postes pétroliers pour des navires pétroliers et chimiquiers pouvant atteindre une capacité de 170.000 tonnes, indique le quotidien.

Il comprendra aussi, selon des données du ministère, un quai spécialisé de 360 m pour les produits en vrac solide, un quai pour les rouliers (camions et remorques) et un quai de service de 360 m. Les capacités des différents quais de cette première phase du nouveau port Nador West Med peuvent atteindre 3 millions de conteneurs, 25 millions de tonnes de produits hydrocarbures, 7 millions de produits en vrac solides et 3 millions de produits en marchandises générales.

Les travaux de construction des infrastructures portuaires seront achevés à la fin du 2ème semestre de l’année 2022.

La visite d'Amara, dans la province de Nador, a aussi été marquée par le lancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la route nationale N15, reliant la route nationale N2 et Saka sur une longueur de 27 kilomètres.

Les travaux, qui vont s’étaler sur une durée de 18 mois pour un coût global d’environ 113 millions de dirhams, consistent en un élargissement de 6m à 9m et un renforcement de la chaussée existante, avec une amélioration des caractéristiques géométriques du tracé et la reconstruction de plusieurs ouvrages hydrauliques, nous apprend-on encore.