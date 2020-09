Vidéo-Diapo. Opération "mains propres": destruction de plus de 20.000 bouteilles d'alcool à Had Soualem

close prev next © Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next













Une commission mixte (DGSN, autorités locales et sanitaires) a supervisé, ce 22 septembre à Had Soualem, près de Casablanca, la destruction de plus de 20.000 bouteilles d’alcool périmé ou de contrebande. Cette importante quantité d’alcool a été saisie dans le cadre de l’opération "mains propres".