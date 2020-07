© Copyright : DR

Le Maroc est classé deuxième en Afrique et premier en Afrique du Nord en termes de nombre de tests de dépistage Covid-19 réalisés, a indiqué samedi 25 juillet le ministère de la Santé.

Ainsi, jusqu'au 22 juillet, les laboratoires nationaux et les équipes d'intervention rapide ont effectué quelque 130.700 tests de dépistage au Covid-19, soit une moyenne journalière de près de 18.000 tests, a affirmé le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, dans une déclaration sur la situation épidémiologique.

Mrabet a passé en revue l'évolution de la situation épidémiologique au cours de la semaine dernière, lors de laquelle le nombre total d’infections au Covid-19 a atteint 17.962 cas au Maroc, soit 49,5 personnes pour 100.000, mettant en avant le taux de guérison de 87%.

Il a indiqué que l’évolution hebdomadaire des cas confirmés de Covid-19 sur le plan national, après la levée du confinement sanitaire, a, certes, connu une augmentation, après avoir enregistré une légère diminution, relevant que le nombre des cas enregistrés au cours des six dernières semaines reste égal au nombre de cas enregistrés au cours des trois mois et demi précédant la levée du confinement.

Sur le plan national, les "zones rouges", poursuit Mrabet, regroupent la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (particulièrement Tanger, Assilah, Fahs-Anjra et Tétouan), Casablanca-Settat et Marrakech-Safi, quelques provinces orientales, en plus de la région de Dakhla-Oued Dahab.

Après avoir souligné que le nombre de décès a atteint 285, après l’enregistrement de 23 décès au cours de la semaine dernière, le responsable précise que le taux de létalité reste stable à 1,6%, déplorant l’augmentation constante des cas de décès, de même que des cas d’infection graves.

Interagissant avec les questions des citoyens via l'application "WhatsApp", par le biais de courtes vidéos ou d'audios d'une durée ne dépassant pas les 40 secondes sur le numéro "0761855020", Mrabet a révélé qu’un retour au confinement est possible, à l’instar de ce qui se passe dans d’autres pays du monde, en cas d’augmentation des cas de coronavirus, notant que le confinement se fera en fonction des provinces et régions connaissant une augmentation significative du nombre de cas.

Répondant à une question portant sur la possibilité d'une contamination au coronavirus par l'eau de mer, Mrabet a affirmé que l'eau de mer ne transmet pas le virus, ajoutant que le problème réside dans les rassemblements observés sur les plages, de même que le non-respect de la distanciation sociale.

A cet égard, il révèle que le taux de reproduction a actuellement atteint 1,11, après avoir connu une baisse considérable.

Concernant l’utilisation de l’air conditionné, le responsable a relevé que son utilisation en famille, à la maison ou en voiture ne cause aucun souci, notant qu’il n'est cependant pas recommandé d'utiliser la climatisation sur les lieux de travail.

En outre le responsable a indiqué que concernant les personnes atteintes de pression artérielle ou de maladies graves, elles sont plus exposées à des complications en cas d’infection au coronavirus, appelant les citoyens à porter le masque de protection.

Abordant les recommandations de la commission scientifique et technique consultative, réunie à la demande du ministre de la Santé, il a rappelé que la commission estime qu’une augmentation des cas d'infection à l’issue de Aïd Al-Adha est très probable, comme cela a déjà été remarqué à la suite d’Aïd El-Fitr.

A cet effet, la commission a appelé à effectuer des tests de dépistage Covid-19 sur les chauffeurs professionnels et les bouchers, conseillant aux citoyens d’avoir recours aux bouchers agréés.

Les citoyens sont, également, invités à limiter autant que possible les voyages entre les villes, de même que les visites familiales, tout en adoptant les gestes barrières recommandés par les autorités.

Dans le cadre des messages de sensibilisation du ministère, le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé a souligné que les personnes vulnérables et exposées au risque de complications en cas d’infection sont appelées à éviter tout rassemblement ou contact physique avec d'autres personnes.