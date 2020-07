© Copyright : khalil Essalak

La nouvelle décharge de Mediouna, sur 35 hectares, n'est pas encore opérationnelle. En attendant, l'ancienne décharge, située dans la même zone, continue de mettre en danger la vie des riverains. Reportage.

L'exploitant de la nouvelle décharge de Mediouna sera connu le 10 août. A cette date, la Société de développement local Casa Baia, chargée de l'environnement, va procéder à l'ouverture des plis de l'appel d'offres.

En attendant, l'ancienne décharge de Mediouna, qui devait fermer ses portes il y a sept ans déjà, et céder la place à une nouvelle décharge aux standards internatinaux, est en train de pourrir la vie des riverains.

Les odeurs nauséabondes du lixiviat, le "jus des ordures", atteignent les narines des résidents de Mediouna et même ceux de Bouskoura et sont la cause de plusieurs problèmes de santé.

"Nous avons du mal à dormir le soir à cause de ces odeurs, c'est terrible. Tous mes enfants sont allergiques et les visites fréquentes à l'hôpital font partie de notre quotidien depuis des années", confie cet habitant des environs, interrogé par Le360.

En plus de l'horreur du décor de la décharge, les habitants doivent subir ses odeurs asphyxiantes, à cause de marécages de lixiviat qui se sont constitués.

Pour Mehdi Liminat, coordinateur de l'Action associative pour l'environnement, "depuis le début, les membres de l'actuel conseil de la ville de Casablanca n'arrêtaient pas de promettre la fermeture de cette décharge, mais nous en sommes encore là, à 400 jours de la fin de leur mandat, à souffrir le calvaire avec cette décharge qui cause des désagréments par milliers aux habitants de cette zone".

Et selon Abdelakder Boudar, directeur de l'unité propreté et gestion des décharges à Casa Baia, la décharge de Mediouna continue de recevoir tous les déchets de la ville en attendant l'ouverture de la nouvelle décharge, qui jouxte l'ancienne.

"Nous avons lancé un appel d'offre pour l'exploitation de cette nouvelle décharge, qui correspond aux standards internationaux réunissant tous les critères de qualité et de protection de l'environnement", se contente-t-il de confirmer.

A son tour, Jihane Abdelhafid, la directrice de oommunication de Casa Baia promet l'ouverture prochaine de la nouvelle décharge, qui est prête à collecter les déchets.

"Il y avait un petit retard, mais nous sommes prêts. A la rentrée, l'ancienne décharge sera fermée et la nouvelle ouvrira ses portes en septembre", affirme-t-elle.