Enfin une bonne nouvelle dans la lutte contre la pandémie de coronavirus: le ministère de la Santé a indiqué hier, mardi 1er septembre, que le taux de reproduction du virus est repassé sous 1 à la fin de la semaine écoulée.

Dans sa déclaration hebdomadaire sur la situation épidémiologique aux niveaux national et international, le ministère de la Santé a souligné que le développement du taux de reproduction du virus, qui a augmenté de manière significative avec la levée du confinement, avant de baisser progressivement, a atteint 1 au début de la semaine dernière, puis a diminué à 0,95 en fin de semaine.

Le taux de reproduction du virus, ou R0, est l’un des indicateurs les plus surveillés par les autorités sanitaires. Il désigne le nombre moyen d'individus qu'une personne contaminée infecte tant qu'elle est contagieuse. Ainsi, un taux de reproduction qui reste inférieur à 1 signifie que l’agent pathogène infectera moins d’une personne en moyenne par cas, et finira par disparaître. En revanche, un taux de reproduction supérieur à 1 signifie qu'une personne infectée en contamine plus d'une et donc que le virus se propage.

«Ce taux de 0,95 signifie que nous avons passé le pic de l'épidémie et que nous sommes dans la phase descendante de la courbe épidémique», a expliqué la même source.

Evolution du taux de reproduction du coronavirus au Maroc.

Toutefois, prévient le ministère, la situation épidémiologique «n'est pas bonne» malgré une amélioration des données par rapport à la semaine précédente.

Présentant ces données hebdomadaires (24-30 août), le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, a indiqué que 9.050 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 42 importés, en plus de 223 décès, alors que le nombre de personnes guéries a atteint 10.012.

Par ailleurs, la semaine écoulée a connu, par rapport à la semaine précédente, une augmentation du nombre de cas de 8,2% et une légère baisse des décès de 3%. «Le taux d'infection hebdomadaire est passé de 27 à 25 pour 100.000 habitants», a-t-il précisé.

En ce qui concerne la situation épidémiologique par rapport aux pays du monde, Mrabet a souligné que le Maroc se classe désormais au 46e rang mondial (+3 places), ajoutant qu'il en est de même pour le nombre de décès (46e au niveau mondial, soit +3 places), tandis que le classement du Maroc s'est stabilisé à la 31e place en termes de tests de dépistage.