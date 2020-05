Vidéo. Covid-19: balade dans les jardins et les parcs d’Oujda, désertés par les promeneurs

En temps normal, les jardins et parcs de la capitale de l’Oriental ne désemplissent pas lors des week-ends et encore plus durant le ramadan. Mais instauration de l'état d’urgence sanitaire oblige, ces lieux de détente sont déserts. Le360 y a fait un petit tour.

Le parc Sidi Mâafa à Oujda, situé au cœur de la forêt portant le même nom, à seulement 5 kilomètres du centre de la ville, est un cadre adéquat pour les exercices, très prisé des sportifs et des athlètes professionnels. Aujourd’hui, ce beau parc ressemble à un lieu fantôme. L’instauration de l'état d’urgence sanitaire a néanmoins permis à la nature qui s’y trouve un moment de répit enchanté. Le parc municipal Lalla Aïcha, le plus ancien de la ville, est logé à la même enseigne. Les étudiants y affluaient en nombre, pour réviser leurs cours et échanger entre eux. Vidéo. Coronavirus: pour faire respecter l'état d'urgence sanitaire, les blindés de l'armée déployés à Oujda Ces mêmes étudiants ainsi que les citoyens caressent l’espoir que la vie reprendra son cours normal et que ces beaux lieux d’évasion regorgent à nouveau de monde, pour cette convivialité si typique qui distingue nos concitoyens oujdis.

Par Mohammed Chellay