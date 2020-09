© Copyright : Le360

Partout dans le Royaume, les éléments des Forces auxiliaires (FA) sont mobilisés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, œuvrant inlassablement pour le maintien de la sécurité. Exemple des FA relevant du Commandement régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma.

Depuis l’annonce de l’apparition du premier cas de contamination au Covid-19 dans le Royaume, en mars 2020, suivie de la déclaration de l’état d’urgence sanitaire, les éléments Forces auxiliaires se sont naturellement joints à la lutte contre la pandémie. En plus des multiples tâches qui lui sont dévolues, ce corps de sécurité œuvre inlassablement, au sein de l’armée blanche, pour éviter que le virus se propage à grande échelle.

Présentes partout et de tous les combats, les Forces auxiliaires contribuent largement et efficacement au maintien de la sécurité et à faire respecter les consignes des autorités en ces temps de crise sanitaire.

Leur présence remarquée et leur dévouement sont salués par les citoyens. A l’image de Redouane El Alaoui El Balghiti, président de l’Association «Hiwar» (Dialogue), qui loue leur engagement sans faille, leur abnégation et leur patriotisme.

«Depuis le début de la pandémie, nous les voyons partout. En plus de leurs efforts pour le maintien de la sécurité, ils mènent un travail remarquable de sensibilisation à la nécessité de respecter les consignes sanitaires. Les éléments des Forces auxiliaires nous aident énormément, en tant que société civile, dans notre travail de sensibilisation, en nous accompagnant dans différents coins de la ville», déclare devant Le360 cet acteur de la société civile.

Présidente de l’association «Sawt al hay» (la voix du quartier) à Tanger, Rabiaâ Benabdelkader Fellat abonde dans le même sens. «En tant qu’acteurs de la société civile, nous rendons hommage aux Forces auxiliaires pour leur accompagnement et leur aide précieuse. Je leur dis: «chapeau bas, Messieurs», confie cette responsable associative.

En première ligne dans la lutte contre la pandémie, ces vaillants soldats ont redoublé d’efforts après la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et l’apparition de plusieurs foyers de contamination. Affectés ici et ailleurs, souvent loin de chez eux, travaillant de jour comme de nuit, ils font preuve de dévouement et donnent l'exemple du dépassement de soi.

Comme elles l’ont prouvé, lors d'étapes difficiles traversées par le pays dans le passé, les Forces auxiliaires sont aujourd’hui en ordre de bataille pour nous aider à surmonter et à vaincre cette crise sanitaire.