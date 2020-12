Vidéo. Covid-19 à Laâyoune: le directeur régional explique la recrudescence des cas

La région de Laâyoune n'est plus épargnée par la Covid-19. Les cas de contamination augmentent et les habitants ainsi que le directeur régional du ministère de la Santé, Aali Elhouary, pointent du doigt le non respect des mesures barrières.

La région de Laâyoune-Sakia Lhamra connaît une recrudescence des cas de contaminations à la Covid 19. Hier, mercredi 2 décembre, ils étaient 169 cas testés positifs au coronavirus, d'après les chiffres diffusés quotidiennement par la direction de l'épidémiologie au ministère de la Santé. Coronavirus au Maroc: 80 décès en 24 heures, 2.587 nouvelles contaminations et 46.974 cas encore actifs Le directeur régional du ministère de la Santé, Aaali Elhouary, explique les raisons de cette recrudescence des cas de la Covid-19. "Nous avons remarqué que les gens dans la rue ne respectent plus les mesures barrières. Pis, les rassemblements et les fêtes ont repris. C'est la raison majeure derrière ce regain de l'épidémie ici à Laâyoune", a-t-il déclaré face à la caméra de Le360. Le responsable poursuit que les personnes contaminées arrivent de plus en plus tard à l'hôpital Moulay El Hassan, ce qui complique leur prise en charge. Alors que la région de Laâyoune et ses habitants étaient épargnés par l'épidémie de la Covid-19 ayant enregistré des fois zéro contamination, voici que les cas augmentent. "Il y a un relâchement. Les gens se saluent, s'enlaçent...les mesures sanitaires pour éviter les contaminations ne sont plus respectées", témoigne un habitant de Laâyoune.

Par Hamdi Yara