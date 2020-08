© Copyright : Le360

Pour accéder la plage de Rabat, hommes, femmes et enfants sont invités à respecter l'ensemble des mesures de protection pour se prémunir du coronavirus. La surveillance de la plage est stricte, et les contrevenants sont refoulés manu militari.

La plage de la capitale du Royaume accueille en moyenne 10.000 baigneurs par jour. Elle était jusqu'ici fermée au public pour des raisons liées à des travaux de rénovation. Mais depuis sa réouverture, pour le grand bonheur d'estivants de la capitale, les autorités locales veillent, de façon stricte, au respect des mesures de distanciation et d'hygiène, afin de limiter au maximum la propagation du coronavirus.

"On ne plaisante pas ici avec les mesures sanitaires, d'autant que le virus se propage de plus en plus rapidement", affirme ce R'bati, qui fréquente cette plage et dit ne pas comprendre pour quelles raisons celle-ci fait tout particulier l'objet d'autant d'attention de la part des autorités locales.

La plage de Rabat fait, de fait, office d'exemple à suivre. Le public y accède par petits groupes, afin d'optimiser les emplacements de chacun, et le respect de leur distanciation physique.

Conduites par une femme caïd, les agents des forces de l'ordre mènent leur mission avec brio, et en général, les estivants coopèrent au respect des consignes qui leur sont données.