Les vendeurs d'animaux de compagnie dans le quartier Hay Hassani à Casablanca sont plutôt bien lotis. Pour eux, l'activité bat son plein malgré (ou grâce à) l'état d'urgence sanitaire. Les explications dans ce reportage.

Les vendeurs d'animaux domestiques et d'aliments pour compagnons à plumes et à poils n'ont pas chômé durant cette période d'état d'urgence sanitaire. Contre toute attente, leurs commerces connaissent une forte affluence.

Les citoyens marocains s'y déplacent pour acquérir des perruches, des cailles ou encore des chats, histoire d'avoir de la compagnie durant cette période de confinement.

"J'élève des perruches, je viens ici pour m'approvisionner en graines. Je ne peux pas les laisser mourir de faim", nous confie un client dans une boutique à Hay Hassani.

Dans ce quartier de Casablanca, plusieurs vendeurs ont pignon sur rue. Ils continuent à ouvrir chaque jour leurs magasins et ne sont pas déçus. "La demande est là et nous arrivons à réaliser des ventes intéressantes. Au lieu de prendre un kilo d'aliment, les clients s'approvisionnent en grandes quantités, car les sorties sont limitées et au vu de la situation actuelle, nul ne sait de quoi demain sera fait", explique un vendeur, tout sourire.