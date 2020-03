© Copyright : Le360

Les alcogels subissent une forte demande dans les pharmacies, parapharmacies et chez les autres revendeurs. Depuis la déclaration du premier cas avéré de Covid-19 au Maroc, la vente explose et les prix varient.

En l’absence d’un encadrement des prix des alcogels, ou gels hydroalcooliques, c’est l’anarchie. Ils sont de plus en plus demandés depuis la déclaration du premier cas de Covid-19 au Maroc. Si certains pharmaciens, supermarchés et supérettes maintiennent les prix habituels, d’autres margent à leur guise.

Ainsi, ce pharmacien casablancais qui affirme clairement (tout en refusant de faire une déclaration face à la caméra) qu’un flacon de 250ml qu’il vendait à 15DH, il le vend aujourd’hui à 30DH. C’est-à-dire le double du prix.

Les prix des gels varient en fonction du format en millilitres, de la marque, française, espagnole ou allemande et aussi en fonction de la volonté du revendeur. "Chacun pratique le prix qu’il veut. Les produits parapharmaceutiques ne sont pas fixes, ils varient en fonction de l’offre et de la demande. Et peut être que plusieurs en profitent, mais ce n’est pas notre politique ici" déclare cette parapharmacienne pour Le360.

En France, face à l’épidémie mondiale de coronavirus, les prix des gels hydroalcooliques ont été encadrés par décret, mais au Maroc, ce n’est pas encore le cas, à l’heure où nous mettions en ligne.