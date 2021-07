© Copyright : DR

Depuis l'arrivée de la saison estivale, des milliers de personnes affluent chaque jour en fin d'après-midi vers la corniche Sud de Rabat à la recherche de détente et de fraîcheur, d’autant plus en cette période de fortes chaleurs.

Cette corniche, qui longe la route côtière sur cinq kilomètres à travers les quartiers de Yacoub El Mansour et de Hay El Fath, a été entièrement rénovée et réhabilitée par la wilaya de Rabat.

Ce lieu où les espaces verts dominent, à côté de terrains de jeux pour enfants et de sports, est devenu l'un des plus beaux endroits de la capitale marocaine et ce, grâce aux efforts que fournit en personne le wali Mohamed El Yacoubi pour préserver sa beauté et sa qualité.

Vers la tombée de la nuit, des dizaines de milliers de personnes se donnent spontanément rendez-vous le long de cette corniche pour pique-niquer et admirer le coucher de soleil.

Interrogées par Le360, plusieurs visiteurs ont affirmé que le choix de cette corniche s'impose par la situation panoramique du site. "Nous venons chaque jour en fin d'après-midi pour admirer la beauté du coucher du soleil", ont ainsi commenté des jeunes habituées.