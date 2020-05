© Copyright : Le360

Le Centre national Mohammed VI des handicapés vient de mettre en service une plateforme d'aide médicale et psychiatrique à distance pour les jeunes personnes en situation de handicap, et ce, dans le cadre de la mesure de confinement imposée par la crise du Covid-19. Explications dans ce reportage.

Inaugurée le 4 mai dernier, la plateforme est dotée de deux numéros de téléphone, mis à la disposition des parents, pour solliciter "des consultations médicales à distance", pour leurs enfants handicapés.

Un intérêt particulier est accordé pendant cette période de confinement aux autistes.

L'autisme, ou plus généralement les troubles du spectre de l'autisme (TSA), est un trouble de neuro-développement humain caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales et la communication. ََ

Deux assistants sociaux, l'un relevant des FAR et l'autre du ministère de la Santé, enregistrent chaque jour, de lundi à jeudi, les appels des parents sur les numéros 06 61 59 22 47 et 06 66 26 36 62. Les familles sollicitent des consultations à distance, lesquelles sont ensuite assurées par des médecins spécialistes.

Depuis le lancement de ce service, près de 140 demandes ont été satisfaites, affirme, dans un entretien avec Le360, le docteur Khalid Benhassan, directeur du Centre national Mohammed VI des handicapés, un établissement inauguré en 2006 par le souverain, et qui relève de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

En plus de son principal siège, qui se trouve à Salé, le centre compte des représentations régionales à Fès, à Oujda, à Marrakech, à Casablanca et à Safi.

Le Centre national Mohammed VI des handicapés à Sala Al Jadida, a rappelé son directeur, "constitue une structure nationale multi-fonctionnelle de référence en matière de handicap, qui offre des prestations multidisciplinaires dans les domaines social, médical, sportif, éducatif et de la formation professionnelle en vue de répondre à une demande, un besoin et les droits d’une population très importante, constituée de personnes en situation de handicap".