Vidéo. Casablanca: malgré le coronavirus, certains chauffeurs de grands taxis blancs toujours aussi anarchiques

Les consignes des ministères de l’Intérieur et de la Santé ainsi que la hausse des cas de contaminations dans la métropole économique ne dissuadent pas des chauffeurs de taxis blancs dont les pratiques portent atteinte aux plus vulnérables et à la santé de tous.

Même en cette période de crise sanitaire, où les efforts dont font preuve les autorités sont intenses, pour limiter la propagation du virus, des chauffeurs de grands taxis à Casablanca négligent les mesures de prévention et le respect d'une nécessaire hygiène à bord de leur véhicule. Aussi, des professionnels des transports en commun, ainsi que des usagers, ont tenu à alerter l'opinion publique. «Certains chauffeurs de taxis ne respectent les consignes des autorités et c’est malheureux. Nous le voyons tous les jours et ne manquons pas d’exprimer notre indignation. Pour nous, augmenter le prix du trajet, ou prendre plus de places que ce qui est permis, est tout simplement du vol», s'indigne, devant Le360, le conducteur d'un de ces grands taxis, très en colère, à cause de ce comportement qu'il juge irresponsable de la part de certains de ses collègues. Les premiers concernés, les clients de ce moyen de transports en commun, sont les premiers à en pâtir au point que, contrariés, nombre d’entre eux se sont détournés des grands taxis pour se déplacer. C'est le cas de cette jeune Casablancaise, pour laquelle cette situation est «inacceptable». Vidéo. Casablanca: le coronavirus fait flamber le prix des courses à bord des grands taxis Heureusement que tous les chauffeurs de ces taxis ne se sont pas donné le mot pour contrevenir aux règles. Certains ont même décidé de gronder leurs collègues récalcitrants, après avoir constaté que ceux-ci ne respectaient pas les mesures de prévention et procédaient d'eux-mêmes à une hausse du prix des trajets qu'ils accomplissent. «Nous sommes contre ces personnes qui portent atteinte à notre métier. Avec un groupe de conducteurs, nous lançons un appel aux autorités pour durcir le contrôle et sanctionner lourdement toute personne qui enfreint les règles», lance ce chauffeur de taxi. Cependant, un usager fait remarquer que les clients ont, eux aussi, leur part de responsabilité dans cette situation, «puisqu’ils acceptent le fait accompli». «Si un taxi ne respecte pas les règles, il faut tout simplement s’en détourner», suggère-t-il, plein de bon sens.

Par Hafida Ouajmane et Saïd Bouchrit